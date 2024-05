Hund, Katze, Papagei: Hier können Berliner ihre Haustiere segnen lassen

Berlin - Hunde, Katzen, Vögel, aber auch Leguane und Schlangen sind willkommen. Die Evangelische Gemeinde Berlin-Rudow lädt am 1. Juni erstmals zu einer Tiersegnung ein.

Segen für den geliebten Vierbeiner? In Rudow ist das bald möglich. (Archivbild) © Friso Gentsch/dpa

"Wir rechnen mit mehr als 100 Menschen, die mit ihren Tieren kommen", sagte Initiator Heinz-Jürgen Stamm der Deutschen Presse-Agentur.

"Hunde, Katzen oder Papagei auf der Schulter - wir sind auf alles eingerichtet", sagte Stamm, der Mitglied im Gemeindekirchenrat ist.

Einige Beschränkungen gibt es aber schon: Die Rückenhöhe der Tiere darf einen Meter nicht überschreiten. "Wir wollen mit zu großen Tieren wie etwa Kühen oder Pferden verhindern, dass es Unruhe gibt." Auch giftige Tiere seien nicht erlaubt.

Die Segnung finde zudem nicht in der Kirche, sondern im Kirchgarten statt, damit hinterher die Reinigung nicht zu aufwendig werde. "Es wird die berühmten Tüten geben für jeden, der einen Vierbeiner an der Leine hat", kündigte Stamm an.

Auf die Idee einer Tiersegnung sei er bei einem Besuch in New York gekommen. Dort ist etwa die Kathedrale zum Heiligen Johannes bekannt für ihre Tiersegnungen.