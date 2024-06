Hungerstreik in Berlin: Klima-Aktivisten wechseln ihre Taktik

Wolfgang Metzeler-Kick (aka Wolli, 49) hungert seit 92 Tagen. © Paul Zinken/dpa

Statt in den extrem gefährlichen trockenen Hungerstreik einzutreten, werden Wolli und seine Mitstreiter Olaf Scholz (65, SPD) und der Politik eine Woche Bedenkzeit einräumen, wie die Hungernden am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mitteilten.

Demnach wird der Hungerstreik für diese Zeit entschärft. Wolli wird erstmals wieder feste Nahrung zu sich nehmen. Adrian Lack wird von seinem absoluten Hungerstreik zurück in den normalen Hungerstreik treten und Saft trinken, genauso wie Richard Cluse und Titus Feldmann.

Gesundheitliche Komplikationen sind dennoch nicht ausgeschlossen, heißt es.

Grund für die Entschärfung des Streiks sind aktuelle Aussagen von Scholz aus Bayern, in denen er die Verbindung zwischen Hochwasserkatastrophen und der Klimakrise erklärte.

"Es reicht noch nicht, aber wir sehen positive Veränderungen in den Statements des Kanzlers. Im Gegensatz zu seinen vergangenen Besuchen in Hochwassergebieten hat er diesmal die Klimakrise als Mitursache der Überschwemmungen benannt", so Wolli.