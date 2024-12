Illegale Böller, Raketen und dergleichen zu Silvester: Bundespolizei wird deutlich

Der Verkauf von Silvesterfeuerwerk begann am 28. Dezember 2024 und dauert bis zum 31. Dezember dieses Jahres. © Soeren Stache/dpa

Doch was ist eigentlich erlaubt? Hierzu informierte die Bundespolizei, dass Feuerwerk nur an den letzten drei Tagen des Jahres in Geschäften gekauft werden darf - und zwar nur von Erwachsenen. Wer unter 18 Jahren ist, schaut in die Röhre.

Kleinstfeuerwerke wie Tischfeuerwerk, Wunderkerzen und andere Artikel für den häuslichen Gebrauch gehen auch bei Menschen ab 12 Jahren über die Ladentheke.

Die Beamten gaben zahlreiche Tipps zum sicheren Umgang mit dem Feuerwerk heraus. So sollen Blindgänger nicht neu angezündet, sondern fachgerecht entsorgt werden. Zudem darf nicht überall geknallt werden.

Silvesterfeuerwerk hat demnach in Bahnhöfen, auf Bahnsteigen und natürlich auch in Zügen nichts zu suchen.