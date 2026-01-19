Kabelschaden sorgt für tagelanges S-Bahn-Chaos im Berliner Norden: Diese Linien sind betroffen

Berlin - Mehrere Signalanlagen des Berliner S-Bahn-Netzes sind beschädigt.

Fahrgäste müssen sich auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa

Die Reparatur der betroffenen Kabel zwischen den Haltestellen Gesundbrunnen und Nordbahnhof laufen voraussichtlich noch bis Mittwochabend, wie die S-Bahn Berlin mitteilte.

Bereits seit den frühen Morgenstunden gab es erhebliche Einschränkungen durch die Störung.

Betroffen sind die Linien S1, S2, S25, S26 und S85. Während die S1 und die S2 nur bis Bornholmer Straße beziehungsweise Nordbahnhof fahren, verkehrt die S25 nur zwischen Henningsdorf und Gesundbrunnen sowie Südkreuz und Teltow Stadt.

Die S26 fährt derweil nur zwischen Südkreuz und Teltow Stadt und die S85 nur zwischen Flughafen BER und Treptower Park.