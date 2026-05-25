Kampf gegen Müll in Berlin: Stadt nimmt hunderttausende Euro ein

Berlin - Im Kampf gegen illegalen Müll auf Straßen, Plätzen und in Parks haben die Berliner Bezirksämter im vergangenen Jahr in mehr als 1000 Fällen Buß- und Verwarngelder erhoben – und dabei mindestens 300.000 Euro von den Tätern kassiert.

Nicht nur in Friedrichshain ist die illegale Müllablagerung ein Problem. © Jens Kalaene/dpa

Dies hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Bezirken ergeben. Demnach schicken die meisten von ihnen inzwischen "Waste-Watcher" los, um Unrat und Dreck im Kiez zu erfassen und die Täter zu ermitteln.

Laut den Antworten von zehn der zwölf Bezirke hat sich das Problem der Vermüllung stetig verschärft, beziehungsweise es bleibt konstant hoch.

Etliche Bezirke berichten, wie schwierig die Beweisführung ist. Denn idealerweise müssen Müllsünder auf frischer Tat erwischt oder etwa verräterische Adressaufkleber gefunden werden.