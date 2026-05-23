Fieser Streich: Jugendliche versprühen Reizstoff in Straßenbahn

Berlin - Einen üblen Streich haben sich am Freitagabend zwei Jugendliche in Berlin-Lichtenberg in einer Straßenbahn erlaubt.

Mehrere Fahrgäste haben über Reizungen der Atemwege geklagt. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Die Heranwachsenden hatten gegen 18.30 Uhr in einem Zug der Linie M5 in Fahrtrichtung Gehrenseestraße Reizstoff versprüht.

Daraufhin klagten nach Aussage des Tramfahrers etwa fünf Fahrgäste über Reizungen der Atemwege, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Eine medizinische Behandlung sei jedoch von den Betroffenen auf Nachfrage abgelehnt worden.

Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, um den Sachverhalt aufzunehmen, sollen die Geschädigten bereits weg gewesen sein.

Auch die beiden mutmaßlichen Täter hatten zu diesem Zeitpunkt schon das Weite gesucht.