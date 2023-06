Klinik-Ranking: Hier steht Deutschlands bestes Krankenhaus!

Berlin - Keine Veränderung an der Spitze: Laut einem Ranking des Magazins "Stern" ist die Charité in Berlin weiter das beste Krankenhaus Deutschlands.

Die Charité in Berlin belegt erneut den ersten Platz im Krankenhaus-Ranking des "Stern". © Christoph Soeder/dpa

Gute Nachrichten für die rund 21.000 Beschäftigten der Berliner Charité: Die Universitätsklinik ist nicht nur in der Forschung, sondern auch für Patienten medizinische Spitze in Deutschland. Damit hat das Krankenhaus seine Top-Platzierung auch in der zweiten Ausgabe des "Stern"-Klinik-Rankings verteidigt.

Die Berliner Universitätsmedizin verteilt sich auf vier Standorte und ist in Europa eine der größten ihrer Art. Mehr als 100 Kliniken und Institute vereinen sich unter dem Dach der Charité. Mehrere der deutschen Nobelpreisträger für Medizin und Physiologie waren hier angesiedelt, darunter Emil von Behring, Robert Koch und Paul Ehrlich.

Auf dem zweiten Platz landet in der Liste das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, das Klinikum der LMU München belegt Rang 3.

Unter den ersten zehn befinden sich weiter die Universitätskliniken in Dresden, Freiburg, Heidelberg, Leipzig, Hamburg-Eppendorf und Mainz sowie das Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität in München.

Die Studie des "Stern" entstand in Zusammenarbeit mit Munich Inquire Media (MINQ). Das Team aus Ärzten, Journalisten und Datenbankspezialisten erstellt seit mehr als zwanzig Jahren Listen zu Kliniken und medizinischen Spezialisten.