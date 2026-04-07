Mädchen in Neuköllner Jugendclub vergewaltigt? Jetzt gibt es weitere personelle Konsequenzen

Berlin - Die mutmaßliche Vergewaltigung in einem Jugendzentrum in Berlin-Neukölln hat zur Freistellung der zuständigen Mitarbeiterin im Jugendamt geführt.

Der Jugendclub bleibt vorerst dicht. © Jens Kalaene/dpa

Das teilte ein Sprecher des Bezirksamtes Neukölln auf Anfrage mit. Zuvor hatte der rbb berichtet.

Diese Maßnahme hatte sich bereits abgezeichnet, ist aber rechtlich nicht ganz einfach. Vor rund zwei Wochen hatte die Jugendstadträtin Sarah Nagel (40, Linke) bereits mitgeteilt, dass es im Jugendamt eine Umsetzung gegeben habe und weitere personalrechtliche Schritte angekündigt. Aus Sicht von Nagel wurden im Jugendamt gravierende fachliche Fehler gemacht. Die Stadträtin steht in dem Fall selbst in der Kritik und sieht sich mit einem Abwahlantrag der CDU konfrontiert.

Der Neuköllner Jugendclub ist bis auf Weiteres geschlossen. Eine 16-Jährige soll dort von Jugendlichen Ende 2025 vergewaltigt und später bedrängt worden sein – die Polizei erfuhr davon erst durch die Anzeige des Vaters. Diese erfolgte laut Staatsanwaltschaft am 23. Februar.

Weder das Jugendzentrum noch später das zuständige Jugendamt des Bezirks Neukölln haben Anzeige erstattet. Zu den Gründen gibt es unterschiedliche Darstellungen. Es besteht der Verdacht, dass der Vorfall nicht gemeldet wurde, um die muslimischen Täter nicht zu stigmatisieren.

Inzwischen ermitteln Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft Berlin zu dem Vorfall.