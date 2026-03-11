Vergewaltigung im Jugendzentrum? Polizei wurde zu spät informiert

Berlin - Eine mutmaßliche Vergewaltigung in einem Jugendzentrum in Berlin -Neukölln blieb offenbar lange ungemeldet. Erst als sich das Opfer einer Polizistin anvertraut, kommt der Fall ans Licht. Nun stehen dringende Fragen im Raum.

Laut Bild-Informationen sollen Sozialarbeiter der Einrichtung den Fall nicht an die Polizei gemeldet haben. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte, die Prüfung stehe noch am Anfang. Weitere Auskünfte könnten derzeit nicht erteilt werden.

Innensenatorin Iris Spranger (64, SPD) bestätigte Angaben aus dem Bericht der "Bild"-Zeitung, wonach das Landeskriminalamt (LKA) das Handy eines beschuldigten Jugendlichen beschlagnahmte.

Die Kriminalpolizei soll demnach erst von dem Fall erfahren haben, als sich die betroffene 16-jährige Schülerin einer Präventivbeamtin der Polizei anvertraute.

Diese schaltete das LKA ein. Von dem Jugendzentrum lag zunächst keine Stellungnahme vor.