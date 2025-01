Nach Detonation von Kugelbombe in Klinik: So geht es dem verletzten Polizisten

Der Polizist, der in der Silvesternacht in Berlin-Pankow lebensgefährlich verletzt worden ist, durfte am Mittwoch das Krankenhaus wieder verlassen.

Von Thorsten Meiritz

Der Polizist Cem kann nach der schweren Verletzung durch einen illegalen Böller noch nicht wieder laufen und wurde bei der Entlassung aus der Klinik von seinen Kollegen in Empfang genommen. © X/Polizei Berlin (Bildmontage) Das teilte die Behörde am Nachmittag beim Kurznachrichtendienst X mit. Cem, so der Name des Beamten, wurde demnach bei seiner Entlassung von seiner Familie und seinen Kollegen der Einsatzhundertschaft vor der Klinik in Empfang genommen. Fotos zeigen, wie der verletzte Polizist im Rollstuhl sitzend mit einem Blumenstrauß begrüßt und umarmt wurde. Er sei dann "standesgemäß im Gruppenwagen nach Hause gefahren" worden, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Berlin Lokal Sperrmüll kostenlos entsorgen: BSR-Kieztage 2025 im Bezirk Friedrichs-Kreuzberg Die Behörde wünschte Cem weiterhin gute Besserung und freute sich auf seine baldige Rückkehr. Arbeiten kann der Beamte vorerst nämlich nicht, ist er doch noch auf Krücken angewiesen, wie auf den Fotos zu sehen ist. Der Polizist wurde in der Neujahrsnacht gegen 0.50 Uhr bei der Explosion einer sogenannten Kugelbombe an der Prenzlauer Allee / Ecke Danziger Straße im Stadtteil Prenzlauer Berg schwer an den Beinen verletzt - seine Wade soll durch die Druckwelle regelrecht aufgeplatzt sein.

