Nach Pro-Palästina-Protest an FU-Berlin: Uni-Profs stellen sich hinter Demonstranten

Berlin - Nach der Räumung des Pro-Palästina-Protestcamps an der Freien Universität durch die Polizei haben sich zahlreiche Lehrende der Berliner Hochschulen in einem Unterstützer-Brief hinter die Demonstranten gestellt.

Als die Protestierenden nicht gehen wollen, setzt die Polizei Zwangsmaßnahmen ein. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

"Unabhängig davon, ob wir mit den konkreten Forderungen des Protestcamps einverstanden sind, stellen wir uns vor unsere Studierenden", hieß es in dem Dokument, das von mehr 100 Professoren, Dozenten und wissenschaftlichen Mitarbeitern unterzeichnet wurde.

Das Recht auf friedlichen Protest schließe auch die Besetzung von Uni-Gelände ein, hieß es weiter.

"Angesichts der angekündigten Bombardierung Rafahs und der Verschärfung der humanitären Krise in Gaza sollte die Dringlichkeit des Anliegens der Protestierenden auch für jene nachvollziehbar sein, die nicht alle konkrete Forderungen teilen oder die gewählte Aktionsform für nicht geeignet halten", erklärten die Uni-Mitarbeiter.

In diesem Zusammenhang kritisierten sie auch das Agieren der Universitätsverwaltung. Diese habe das Protestcamp ohne vorangehendes Gesprächsangebot polizeilich räumen lassen. "Wir fordern die Berliner Universitätsleitungen auf, von Polizeieinsätzen gegen ihre eigenen Studierenden ebenso wie von weiterer strafrechtlicher Verfolgung abzusehen."

Laut Polizei beteiligten sich am Dienstag in der Spitze 150 bis 200 Personen an der unangemeldeten Kundgebung auf dem FU-Gelände in Dahlem.