Nach Stromausfall in Berlin: So ist die Lage im Südwesten der Stadt

Berlin - Einen Tag nach der Wiederherstellung der Stromversorgung im Berliner Südwesten verläuft die Versorgung nach Angaben von Stromnetz Berlin reibungslos.

Mitarbeiter des Umspannwerkes an der Argentinischen Allee in Zehlendorf arbeiteten in den vergangenen Tagen an der Wiederherstellung der Stromversorgung. © Soeren Stache/dpa

Die Nacht sei ohne Zwischenfälle verlaufen, sagte Sprecher Olaf Weidner. Überraschende Ausfälle habe es nicht gegeben. Es werde mit Hochdruck an einer zweiten Leitung gearbeitet, um ein zweites Provisorium zu schaffen.

"Gerade bei den Temperaturen könnte immer etwas passieren", sagte Weidner.

Berichte vom Mittwochabend, dass in einigen Haushalten der Strom trotz Wiederherstellung noch nicht wieder laufe, könne er nicht bestätigen.

"Aus unserer Sicht ist alles eingeschaltet, was eingeschaltet ist." Ihm sei nicht bekannt, dass einzelne Gebiete noch nicht versorgt seien. Der Sprecher nannte jedoch einen möglichen Grund für die Berichte: Ab Mittwochnachmittag seien die Notstromaggregate schrittweise abgeschaltet worden.

Dadurch könne es örtlich kurzzeitig zu Stromausfällen gekommen sein – nach seinen Angaben jedoch höchstens für eine halbe Stunde.