Nanu, was macht denn dieser rosa Elefant vor dem Brandenburger Tor?

Berlin - Ein großer, rosafarbener Elefant vor dem Brandenburger Tor - damit hat der Verein "Yeswecan!cer" auf Krebserkrankungen aufmerksam gemacht.

Was ist denn hier vor dem Berliner Wahrzeichen los? © Carsten Koall/dpa

"Krebs ist ein Elefant im Raum, weil diese Krankheit immer noch tabuisiert wird", sagte Tobias Korenke vom Verein.

Gleichzeitig weist die Aktion auf die "Yes!Con" hin, die nach eigenen Angaben größte Krebs-Konvention Deutschlands, die am 19. und 20. Juni in Berlin stattfinden soll.

Auf der Konferenz treffen sich Betroffene, Angehörige und Ärzte. Sie tauschen sich zu neuen Forschungsständen oder gesellschaftlichen Themen wie Arbeitsrecht oder Rente aus.

Für Besucher ist die Veranstaltung kostenlos. Christine Kruse war schon im vergangenen Jahr bei der Konferenz und plant, dieses Jahr wiederzukommen. 2019 wurde bei ihr ein bösartiger Gehirntumor diagnostiziert.

Auf der Social-Media-Plattform Instagram spricht die heute 35-Jährige über ihr Leben mit der Krankheit. "Je offener man ist, desto mehr Vorteile hat es für einen. Aber es braucht auch die Atmosphäre, offen zu sein", sagte sie bei der Aktion vor dem Brandenburger Tor.