15.06.2026 10:41 Neue S-Bahnlinie geht an den Start: S21 aber noch lange nicht fertig

Ab Montag fährt die neue S15 im Zehn-Minuten-Takt zwischen Gesundbrunnen und Hauptbahnhof. Bis zur Verlängerung der Mini-Linie dürfte es aber noch Jahre dauern.

Von Fabian Nitschmann

Berlin - Berlin bekommt am Montag eine neue S-Bahnstrecke, die den Bahnhof Gesundbrunnen im Norden der Stadt im Pendelverkehr mit dem Hauptbahnhof verbinden wird.

Ab Montag verbindet die neue S15 den Bahnhof Gesundbrunnen mit dem Hauptbahnhof. (Archivfoto) © Sebastian Gollnow/dpa Die Züge der neuen S15 sollen künftig im Zehn-Minuten-Takt fahren. Zum Auftakt hat die Deutsche Bahn eine Sonderfahrt um 11.57 Uhr ab dem Hauptbahnhof geplant. Die Bahn rechnet mit täglich 40.000 Fahrgästen auf der Strecke. "Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, das Ding wird sogar noch viel besser laufen, weil es einfach eine so gute Verbindung in Richtung Hauptbahnhof darstellt", sagte kürzlich Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Berlin. Auf der Strecke hält die S15 auch am S-Bahnhof Wedding. Die Fahrtzeit vom Nordring der S-Bahn am Gesundbrunnen bis zum Hauptbahnhof soll sich um rund zehn Minuten verkürzen. Laut Online-Information beträgt die reine Fahrzeit von Gesundbrunnen zum Hauptbahnhof mit der S15 sechs Minuten. Berlin Lokal Monatelange Sperrung endet: Bahnstrecke Hamburg-Berlin wieder frei Unter dem Hauptbahnhof ist für die Linie ein Interimsbahnhof entstanden. Langfristig soll zudem ein neuer S-Bahnhof Perleberger Brücke entstehen, um auch das Europaviertel an die Linie anzubinden.

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