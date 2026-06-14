Löschanlage defekt: TU Berlin muss weiteres Gebäude dichtmachen

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Erst schließt das Hauptgebäude und vorübergehend eine Bibliothek, jetzt macht ein weiteres Gebäude der Technischen Universität Probleme.

Von Mia Bucher

Berlin - Schon wieder muss ein Gebäude der Technischen Universität Berlin aufgrund von Mängeln schließen.

TU-Präsidentin Fatma Deniz (43) musste die Universitätsmitglieder über eine weitere Gebäudeschließung informieren.
TU-Präsidentin Fatma Deniz (43) musste die Universitätsmitglieder über eine weitere Gebäudeschließung informieren.  © Sebastian Gollnow/dpa

Das Gebäude BH-N, das direkt am Ernst-Reuter-Platz in Charlottenburg liegt, könne ab sofort nicht mehr genutzt werden, teilte TU-Präsidentin Fatma Deniz (43) den Universitätsmitgliedern am Freitag in einer Mail mit.

Die Nachricht liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Die Uni veröffentlichte auch eine Mitteilung auf ihrer Website. In dem Gebäude befinden sich laut Website fünf Hörsäle sowie zahlreiche Seminarräume. 

"Hintergrund ist die im Gebäude installierte Sprühnebel-Löschanlage, die von externen Gutachtern im Rahmen einer aktuellen Prüfung als derzeit nicht betriebsfähig eingestuft wurde", erklärte Deniz, die erst seit wenigen Wochen im Amt ist.

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"Ohne eine funktionierende Löschanlage ist der erforderliche Brandschutz im Gebäude nicht gewährleistet." Die TU-Mitglieder, die in dem Gebäude BH-N arbeiteten, forschten und lehrten, seien am Freitag in einer Informationsveranstaltung informiert worden.

TU arbeitet an Konzept für Teilöffnung des Gebäudes

Nach Hauptgebäude (im Bild) und Bibliothek musste jetzt bereits das dritte TU-Gebäude schließen.
Nach Hauptgebäude (im Bild) und Bibliothek musste jetzt bereits das dritte TU-Gebäude schließen.  © Annette Riedl/dpa

"Wir arbeiten mit hoher Priorität daran, eine Teilöffnung des Gebäudes zu ermöglichen", sagte die Präsidentin. Die TU habe ein entsprechendes Konzept erarbeitet, das in Kürze der zuständigen Bauaufsicht des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf zur Abstimmung vorgelegt werden solle.

"Parallel dazu werden die damit verbundenen organisatorischen und finanziellen Auswirkungen geprüft." In den kommenden Tagen solle es weitere Informationen geben.

"Wir wissen, dass die derzeitigen Einschränkungen für viele Betroffene mit erheblichen Belastungen verbunden sind", sagte Deniz. 

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Das BH-N ist bereits das dritte Gebäude, das innerhalb weniger Wochen schließen muss. Am 9. Mai wurde das Hauptgebäude der Uni wegen Baumängeln geschlossen.

Die Universitätsbibliothek der TU und der Universität der Künste Berlin musste zwischen dem 5. und 11. Juni für Reparaturarbeiten schließen.

Titelfoto: Annette Riedl/dpa, Sebastian Gollnow/dpa (Bildmontage)

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