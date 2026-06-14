Löschanlage defekt: TU Berlin muss weiteres Gebäude dichtmachen

Berlin - Schon wieder muss ein Gebäude der Technischen Universität Berlin aufgrund von Mängeln schließen.

TU-Präsidentin Fatma Deniz (43) musste die Universitätsmitglieder über eine weitere Gebäudeschließung informieren. © Sebastian Gollnow/dpa

Das Gebäude BH-N, das direkt am Ernst-Reuter-Platz in Charlottenburg liegt, könne ab sofort nicht mehr genutzt werden, teilte TU-Präsidentin Fatma Deniz (43) den Universitätsmitgliedern am Freitag in einer Mail mit.

Die Nachricht liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Die Uni veröffentlichte auch eine Mitteilung auf ihrer Website. In dem Gebäude befinden sich laut Website fünf Hörsäle sowie zahlreiche Seminarräume.

"Hintergrund ist die im Gebäude installierte Sprühnebel-Löschanlage, die von externen Gutachtern im Rahmen einer aktuellen Prüfung als derzeit nicht betriebsfähig eingestuft wurde", erklärte Deniz, die erst seit wenigen Wochen im Amt ist.

"Ohne eine funktionierende Löschanlage ist der erforderliche Brandschutz im Gebäude nicht gewährleistet." Die TU-Mitglieder, die in dem Gebäude BH-N arbeiteten, forschten und lehrten, seien am Freitag in einer Informationsveranstaltung informiert worden.