Trotz Bullenhitze: Sommerbad Neukölln bleibt geschlossen

Berlin - An den bevorstehenden heißen Tagen müssen die Berliner und Berlinerinnen auf eine Abkühlung im Sommerbad Neukölln verzichten.

Das Columbiabad wird voraussichtlich noch bis zum ersten Juli-Wochenende geschlossen bleiben. © Paul Zinken/dpa

Die zum Donnerstag (18. Juni) angesetzte Eröffnung verzögert sich, wie die Berliner Bäder-Betriebe mitteilten. Grund dafür sei ein fehlerhafter Bestellprozess bei der Beschaffung von Aktivkohle für die Wasserfilter der beiden großen Schwimmbecken.

Dadurch hätten sich das Befüllen der Schwimmbecken und die anschließende Freigabe durch das Gesundheitsamt verzögert, hieß es.

Den Angaben zufolge gehen die Betreiber davon aus, dass das Schwimmer-, Nichtschwimmer- und das Planschbecken am 3. Juli öffnen können.

Es werde zudem geprüft, ob eine frühere Teileröffnung des Sommerbads möglich sei, hieß es. Zum Ausgleich werde das Sommerbad auch im September geöffnet bleiben.

Unternehmensvorstand Johannes Kleinsorg bat um Entschuldigung und fügte hinzu: "Wir haben die Ursachen, die die Öffnung des Sommerbades verzögert haben, analysiert und Maßnahmen eingeleitet, um eine Wiederholung zu verhindern."