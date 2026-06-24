Neuem Mietspiegel sei Dank: Vonovia-Mieten knallen in Berlin rauf

Berlin - Für viele Mieterinnen und Mieter des Wohnungskonzerns Vonovia und dessen Tochter Deutsche Wohnen erhöht sich in Berlin bald die Miete.

Der neue Mietspiegel für Berlin zeigt erste Auswirkungen. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa

Im Schnitt verlangt der Konzern in der Hauptstadt künftig 4,8 Prozent mehr als zuvor, wie Vonovia mitteilte. Damit liege das Unternehmen unter der im aktuellen Mietspiegel verzeichneten Erhöhung von rund 6,9 Prozent.

Im Schnitt bedeute die Erhöhung für Mieterinnen und Mieter rund 35 Cent mehr pro Quadratmeter. Maximal erhöhe sich die Miete um monatlich rund 70 Euro.

Vonovia verspricht im Falle einer finanziellen Überlastung konkrete Lösungen. Nicht alle Mieterinnen und Mieter seien betroffen. Für wie viele es genau teurer wird, teilte Vonovia auf Nachfrage nicht mit.

Das Unternehmen prüfe und berücksichtige, wenn die Erhöhung dazu führe, dass jemand mehr als 30 Prozent seines Nettohaushaltseinkommens zahlen müsse.