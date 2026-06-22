Berliner Vorkämpferin gegen rechts mit 53 Jahren gestorben

Berlin - Bianca Klose (†53), Gründerin und Projektleiterin der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin (MBR), ist tot.

Bianca Klose, Projektleiterin Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin (MBR), wurde 53 Jahre alt. © Paul Zinken/dpa

Klose, die sich seit Jahrzehnten in Berlin in vielen weiteren Projekten gegen Rechtsextremismus und für Demokratie einsetzte, starb nach Angaben des Senats am 17. Juni im Alter von 53 Jahren an einer schweren Krankheit im Kreis ihrer Familie und Freunde.

Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (50, SPD), der MBR, der Verein für Demokratische Kultur in Berlin (VDK) und mehrere Parteien würdigten ihre Arbeit.

Kiziltepe betonte, Kose habe die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus im Jahr 2001 gegründet und sich dann im Laufe der Jahre unter dem Dach des Trägervereins VDK bei weiteren renommierten Projekten engagiert.

2012 wurde Klose stellvertretend für die Arbeit der MBR mit dem Verdienstorden des Landes Berlin ausgezeichnet. "Bianca Klose war eine aufrichtige, engagierte und herzliche Kämpferin für unsere Demokratie und gegen Rechtsextremismus", so Kiziltepe. "Sie hat geholfen, beraten und unterstützt, wo auch immer Menschen ihre Hilfe und Unterstützung brauchten."