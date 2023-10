18.10.2023 11:01 Palästina-Proteste eskalieren: Polizisten am Brandenburger Tor angegriffen

Die Lage in Berlin bleibt angesichts des Kriegs in Israel weiter angespannt. Am Brandenburger Tor griffen Demonstranten am Dienstagabend Polizisten an.

Berlin - Die Lage in Berlin bleibt angesichts des Kriegs in Israel weiter angespannt. Am Brandenburger Tor griffen Demonstranten am Dienstagabend Polizisten an. Nach einer Pro-Palästina-Mahnwache am Brandenburger Tor sind nach Angaben der Polizei Einsatzkräfte angegriffen worden. © Morris Pudwell Zunächst hatten sich Reporterangaben zufolge rund 1000 Menschen zu einer Pro-Palästina-Mahnwache am Brandenburger Tor versammelt. Die Polizei sprach von rund 300 Teilnehmern. Es sei zu Angriffen auf die Einsatzkräfte gekommen. Personen hätten versucht, noch zum Platz des 18. März zu gelangen, teilte die Polizei auf der Plattform X, früher Twitter, mit. Der Platz grenzt an das Brandenburger Tor an. Berlin Lokal Berliner Polizei verbietet weitere Israel-Hass-Demos Medienberichten zufolge haben die Demonstranten auch versucht, zum ebenfalls nahe gelegenen Holocaust-Mahnmal zu gelangen. Einsatzkräfte hätten das verhindert. Die Polizei bestätigte das am Mittwochmorgen zunächst nicht. Mehr als 300 Menschen hatten sich laut Polizei spontan am Brandenburger Tor versammelt und am Pariser Platz eine Mahnwache abgehalten. © Morris Pudwell Auch in Neukölln kam es in der Nacht zu Ausschreitungen mit mehreren Kleinbränden und verletzten Beamten.

