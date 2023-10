Angriff auf Israel im Liveticker: Die Deutschen haben eine klare Meinung!

Während Israels Armee eine Bodenoffensive gegen die Hamas im Gazastreifen vorbereitet, suchen Hunderttausende Zivilisten Schutz im Süden.

Israel - Aus Angst vor Israels erwarteter Bodenoffensive gegen die islamistischen Hamas-Angreifer im Gazastreifen, suchen Hunderttausende Palästinenser Schutz im Süden des hermetisch abgeriegelten Küstenstreifens.

Die israelischen Streitkräfte feuern nach dem Terror-Angriff der Hamas auf Israel als Reaktion Artilleriegranaten auf den Gazastreifen ab. © Ilia Yefimovich/dpa Nach mehreren Evakuierungsaufrufen an die Zivilbevölkerung hätten sich dort inzwischen mehr als 600.000 Menschen hinbegeben, teilte Israels Armeesprecher Daniel Hagari am Sonntag mit. Die Versorgung der dicht gedrängten Menschenmassen ist jedoch dramatisch. Wenigstens Wasser sollen sie wieder bekommen. Das kündigte Israels Energieminister Israel Katz am Sonntag auf der Plattform X (vormals Twitter) an. Derweil brachte die Bundeswehr weitere 60 Deutsche aus Israel zurück.

16. Oktober, 16.20 Uhr: So denken die Deutschen über den Krieg

Hat Israel das Recht, sich militärisch gegen die Terrororganisation Hamas zu verteidigen? Diese Frage stellte des Meinungsforschungsinstitut INSA im Auftrag von Bild. Mehr als 70 Prozent der Befragten antworteten mit Ja. Rund 11 Prozent waren gegenteiliger Meinung. Etwa 18 Prozent wollten sich nicht positionieren. Interessant: Sogar quer durch alle Parteilager hinweg sprachen die meisten Wähler Israel das Recht auf militärische Selbstverteidigung zu.

Israelische Soldaten patrouillieren an einer Straße nahe der Grenze zwischen Israel und dem Libanon. © Francisco Seco/AP/dpa

16. Oktober, 15.40 Uhr: Ägypten soll laut SPD Flüchtlinge aus Gaza aufnehmen

Die SPD hat die ägyptische Regierung zur Aufnahme von palästinensischen Flüchtlingen aus dem Gazastreifen aufgefordert. Die ägyptischen Partner sollten alles tun, "was eine Öffnung des Grenzübergangs und die Aufnahme von Zivilbevölkerung auch auf ägyptischem Territorium möglich macht", sagte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert am Montag in Berlin. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) werde bei seinem anstehenden Besuch in Ägypten darauf hinwirken, dass in der Region "konkrete Hilfsbereitschaft" gezeigt werde. Scholz trifft am Dienstag den jordanischen König Abdullah II. in Berlin und reist dann nach Israel und Ägypten.

16. Oktober, 15.19 Uhr: Iran und Russland tauschen sich über Lage im Nahen Osten aus

Irans Präsident Ebrahim Raisi hat mit Kremlchef Wladimir Putin über die Lage im Nahen Osten gesprochen. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Montag auf der Plattform X, vormals Twitter. Zu den genauen Inhalten des Gesprächs mit dem russischen Präsidenten wurde zunächst nichts bekannt.

16. Oktober, 15.05 Uhr: Faeser fordert von muslimischen Verbänden Distanzierung von Gewalt

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat die muslimischen Verbände in Deutschland aufgerufen, sich von der Gewalt der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas zu distanzieren. "Ich erwarte eine glasklare Abgrenzung vom Terror der Hamas, und das muss dieser Tage auch erfolgen", sagte Faeser am Montag in Frankfurt am Main. Sie verwies auf eine gleichlautende Forderung vom Freitag. Man könne erwarten, dass "diejenigen, die muslimische Menschen vertreten, auch die entsprechenden Äußerungen machen".

16. Oktober, 15.01 Uhr: Linken-Chefin: Israels Bodenoffensive "nicht der richtige Schritt"

Linken-Chefin Janine Wissler hat Bedenken vor der geplanten israelischen Bodenoffensive gegen die Terrorgruppe Hamas im Gazastreifen. "Wir sind der Meinung, dass die Bodenoffensive, wie sie geplant ist, natürlich die große Gefahr birgt, dass es sehr viele zivile Opfer geben wird", sagte Wissler am Montag in Berlin. "Das Problem ist, dass am Ende die Leidtragenden eben die Menschen sind, die nicht fliehen können, die Zivilbevölkerung. Deswegen halten wir das nicht für den richtigen Schritt."

16. Oktober, 14.53 Uhr: USA evakuieren Staatsbürger per Schiff aus Israel

Die USA haben per Schiff eine Evakuierungsaktion für US-Staatsbürger aus Israel gestartet. Das Schiff verließ am Montag die nordisraelische Hafenstadt Haifa. Es soll nach Angaben der US-Botschaft in Israel US-Bürger und deren Angehörige nach Zypern bringen und nach Angaben des zyprischen Außenministeriums am Dienstagmorgen in der Hafenstadt Limassol eintreffen. Von Zypern aus sollen dann Charterflüge für die Weiterreise organisiert werden. In Israel leben mehrere zehntausend Menschen mit einem US-Pass. Bei dem Großangriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel vor mehr als einer Woche wurden mindestens 29 US-Bürger getötet.

US-Bürger gehen im Hafen von Haifa an Bord eines Schiffes, das sie nach Zypern evakuieren soll. © ARIS MESSINIS / AFP

16. Oktober, 14.20 Uhr: Pistorius: "Wir sind gewissermaßen das Taxiunternehmen"

Die Bundeswehr ist nach den Worten von Verteidigungsminister Boris Pistorius bereit für weitere Passagierflüge aus Israel nach Deutschland. "Wir sind in der Nähe der Region bereits mit zwei Flugzeugen unterwegs, warten auf das, was passiert und sind jederzeit in der Lage, noch Menschen rauszuholen", sagte der SPD-Politiker am Montag auf dem Fliegerhorst Holzdorf, wo er sich über Vorbereitungen für den Ausbau der Raketenabwehr in Deutschland informierte. Auf eine Frage hin reagierte er auf Kritik an der Bundesregierung, Heimflüge für Deutsche aus dem Krisengebiet seien zu langsam oder zu kompliziert angelaufen. Die Luftwaffe sei sehr schnell bereit gewesen, sagte Pistorius.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (M., 63, SPD) bei einem Statement zusammen mit Reiner Haseloff (l., 69, CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, und Dietmar Woidke (61, SPD) Ministerpräsident von Brandenburg. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa