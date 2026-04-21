Polizei zieht Rostlaube aus dem Verkehr: Die Mängel sind gravierend

Berlin - Da hat die Polizei wieder einmal ein gutes Auge bewiesen: In Berlin haben die Beamten eine echte Rostlaube aus dem Verkehr gezogen.

Die Polizei hat den Ford sichergestellt und für ein Gutachten abschleppen lassen. © Facebook/Polizei Berlin

Der Ford war den Einsatzkräften der 2. Begleitschutz- und Verkehrshundertschaft am Montagmorgen im Stadtteil Tempelhof aufgefallen, wie die Behörde bei Facebook mitteilte.

Schon auf den ersten Blick konnte man den schlechten Allgemeinzustand des Wagens erkennen und eine nähere Überprüfung brachte bereits an Ort und Stelle zahlreiche Mängel ans Licht, bevor der Focus überhaupt einem Gutachter vorgeführt wurde.

So waren tragende Teile der Karosserie stark durchgerostet und der kaputte Schweller auch nur notdürftig mit Bauschaum ausgebessert. Außerdem funktionierte die Handbremse nicht und auch die Bremsscheiben wiesen nach Polizeiangaben erhebliche Mängel auf.

Des Weiteren gaben demnach sowohl die Servolenkung als auch der Keilriemen laute Geräusche von sich. Obendrein waren die Scheinwerfer sowie die Batterie locker und sämtliche Kontrollleuchten hätten sich auch schon gemeldet.