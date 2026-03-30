Polizeieinsatz am Potsdamer Platz in Berlin: Mann legt S-Bahn-Verkehr lahm
Von Stefan Kruse, Denis Zielke
Berlin - Eine unbekannte Person hat am Montagmorgen den S-Bahn-Verkehr am Potsdamer Platz in Berlin gestört.
Nach Angaben der Bundespolizei wurde gegen 8.30 Uhr gemeldet, dass ein Mann an der Station Potsdamer Platz die Gleise betreten hat und Richtung Bahnhof Brandenburger Tor läuft.
Daraufhin sei der S-Bahn-Verkehr unterbrochen und eine Suche eingeleitet worden.
Gefunden wurde demnach niemand. Die Person habe die Gleisanlagen wohl rasch wieder verlassen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.
Die Sperrung der Strecke wurde inzwischen wieder aufgehoben. Nach Angaben der S-Bahn Berlin GmbH kommt es auf den Linien S1, S2, S25 und S26 aber noch zu Verspätungen und Ausfällen.
Ob der Zwischenfall mit dem von hohen Sicherheitsvorkehrungen begleiteten Besuch des syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa (43) in Berlin zusammenhängt, ist offen. Am Potsdamer Platz sind Bereiche rund um ein Hotel abgesperrt, in dem der Gast aus Syrien übernachtete.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa