Polizeieinsatz am Potsdamer Platz in Berlin: Mann legt S-Bahn-Verkehr lahm

Berlin - Eine unbekannte Person hat am Montagmorgen den S-Bahn-Verkehr am Potsdamer Platz in Berlin gestört.

Der Mann lief auf den Gleisen in den Tunnel. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Nach Angaben der Bundespolizei wurde gegen 8.30 Uhr gemeldet, dass ein Mann an der Station Potsdamer Platz die Gleise betreten hat und Richtung Bahnhof Brandenburger Tor läuft.

Daraufhin sei der S-Bahn-Verkehr unterbrochen und eine Suche eingeleitet worden.

Gefunden wurde demnach niemand. Die Person habe die Gleisanlagen wohl rasch wieder verlassen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.

Die Sperrung der Strecke wurde inzwischen wieder aufgehoben. Nach Angaben der S-Bahn Berlin GmbH kommt es auf den Linien S1, S2, S25 und S26 aber noch zu Verspätungen und Ausfällen.