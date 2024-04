Klimaaktivist hungert vor dem Kanzleramt: "Ich bin bereit zu sterben, bis die Wahrheit ans Licht kommt"

Berlin - Bei seinem Protest gegen die Klimapolitik der Bundesregierung ist er bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Ingenieur Wolfgang Metzeler-Kick (49, aka Wolli) will, wenn nötig, d irekt vor dem Bundeskanzleramt in Berlin-Mitte bis zum Tode hungern.

Wolfgang Metzeler-Kick (49, aka Wolli) hungert bereits seit 30 Tagen vor dem Bundeskanzleramt. © TAG24

Das teilte der Münchner, der der Gruppierung "Scientists Rebellion" angehört, bei einer Pressekonferenz am heutigen Freitag im Hunger-Camp im Spreebogenpark mit.

"Ich bin bereit zu sterben, bis die Wahrheit ans Licht kommt", sagte Wolli und will seinen Hungerstreik eskalieren lassen.

Bereits seit 30 Tagen nimmt der Ingenieur keine Nahrung zu sich, in der Hoffnung, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) eine Regierungserklärung abgibt, in der er anerkennt, dass der Fortbestand der menschlichen Zivilisation durch die Klimakatastrophe extrem gefährdet ist, der CO₂-Gehalt in der Luft viel zu hoch ist und die Menschheit daher radikal umsteuern muss.

Nach den ersten 18 Tagen ohne zu essen war Wolli eigenen Aussagen nach völlig am Ende und klagte über Krämpfe gefolgt von Durchfall und Konzentrationsschwäche.

"Mir ist bewusst, dass ich immer schwächer werde und der Kanzler meinen Hungertod möglich machen kann und dieser ist sehr grausam", so Wolli weiter, der beizeiten auch auf Saft und Wasser verzichten will.