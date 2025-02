Radisson-Hotel startet neu: Hier platzte vor zwei Jahren der Aquadom

Berlin - Die Zerstörung war immens, nun ist davon nichts mehr zu sehen: Mehr als zwei Jahre nach dem Platzen eines 16 Meter hohen Riesenaquariums mitten in der Berliner Innenstadt feiert das Radisson-Hotel seine Wiedereröffnung.

Heute erinnert nichts mehr an die Fluten aus dem Dezember 2022. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Bereits seit Anfang Februar könnten Gäste in dem Hotel wieder einchecken, in dessen Lobby der sogenannte Aquadom stand, sagte ein Sprecher des Gebäudeeigentümers Union Investment.

Der Betrieb laufe langsam an. Es sei normal, dass das Hotel nach zwei Jahren Schließung nicht sofort in den Vollbetrieb übergehe.

Als das Aquarium am 16. Dezember 2022 platzte, ergossen sich etwa eine Million Liter Wasser in das Hotel und die umliegenden Straßen und Geschäfte. Das Becken zerbrach in Hunderte Stücke. Neun Tonnen wog das größte der insgesamt mehr als 700 Bruchstücke. Tausende Fische starben.

Es kann von Glück gesprochen werden, dass nur zwei Menschen leicht verletzt wurden. Die Ursache des Unglücks konnte nicht eindeutig geklärt werden.

Das Radisson Collection Hotel wurde den Angaben zufolge rundum erneuert. Dort, wo das Aquarium stand, wurde ein großer, vertikal angelegter Garten gepflanzt. Er sei mit rund 2000 Pflanzen bestückt.