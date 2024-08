15.08.2024 09:01 "Rave the Planet": Hier geht am Wochenende für Autos nichts

Für die dritte Ausgabe des Techno-Events "Rave The Planet" werden am Wochenende in Berlin-Tiergarten zahlreiche Straßen gesperrt. Das müssen Autofahrer wissen.

Von Christoph Carsten

Berlin - Für die dritte Ausgabe des Techno-Events "Rave The Planet" mit Loveparade-Gründer Dr. Motte werden am Wochenende in Berlin-Tiergarten zahlreiche Straßen gesperrt. Das müssen Autofahrer wissen. Im vergangenen Jahr feierten Hunderttausende bei "Rave the Planet". © Christoph Soeder/dpa Etwa 300.000 Teilnehmer meldete der Veranstalter laut Polizei für die Parade am Samstag, 17. August, an. Von 12 Uhr bis 22 Uhr wird auf der Straße des 17. Juni gefeiert. Die ersten Straßen werden schon ab Freitag, 16. August, dicht gemacht. Im Einzelnen kommt es zu folgenden Sperrungen: Freitag, 16. August, 18 Uhr, bis Sonntag,18. August, 10 Uhr: Berlin Lokal Absurdes Verbot bei "Rave the Planet": Das wollen die Veranstalter vor Ort nicht sehen! Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern (exkl.) Brandenburger Tor

Yitzhak-Rabin-Straße

Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Dorotheenstraße

Pariser Platz/Brandenburger Tor Von Samstag, 17. August, 9 Uhr, bis Sonntag, 18. August, 3 Uhr: Großer Stern

Paulstraße ab Lüneburger Straße (Vorsperre Alt-Moabit) in Richtung Großer Stern

Spreeweg in Richtung Großer Stern

Hofjägerallee in Richtung Großer Stern

Straße des 17. Juni ab Klopstockstraße in Richtung Großer Stern

Altonaer Straße ab Klopstockstraße/Bartningallee in Richtung Großer Stern Von Samstag, 17. August, 21 Uhr, bis Sonntag, 18. August, 3 Uhr: John-Foster-Dulles-Allee inkl. Scheidemannstraße bis Yitzhak-Rabin-Straße (Je nach Dauer der Abrüstung der Fahrzeuge und der Reinigung der Straße durch die BSR ist eine Sperrung auch bis 6 Uhr möglich.) Die Polizei empfiehlt, über die westlichen Zugänge zur Straße des 17. Juni, insbesondere über den Bahnhof Zoologischer Garten, an- und abzureisen. Der Bahnhof Brandenburger Tor und der U-Bahnhof Bundestag werden ab 14 Uhr geschlossen.

