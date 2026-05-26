Rund 12 Wochen: Beim Führerschein-Tausch ist in Berlin ein langer Atem gefragt

Berlin - Beim Umtausch von älteren Führerscheinen ist in Berlin Geduld gefragt. Derzeit beträgt die Bearbeitungszeit durchschnittlich rund zwölf Wochen nach der Antragstellung, wie die Verkehrsverwaltung auf dpa-Anfrage mitteilte.

Nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland, müssen alte Führerscheine gegen die neue EU-Version ausgetauscht werden. (Symbolfoto) © Arne Dedert/dpa

Es kann aber abhängig davon, wie viele Anträge aktuell gestellt werden, durchaus länger dauern. Angaben zur maximalen Bearbeitungszeit seien nicht möglich.

Nach der aktuellen Fahrerlaubnis-Verordnung müssen alle deutschen Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, bis Anfang 2033 in einen fälschungssicheren EU-Kartenführerschein umgetauscht werden. Der Umtausch wird schrittweise organisiert.

Anders als in den Vorjahren orientiert sich die Umtauschpflicht inzwischen nicht mehr an Geburtsjahrgängen, sondern an den Ausstellungsjahren der Führerscheine.

Als Nächstes sind die von 2002 bis 2004 ausgestellten Dokumente dran, die bis zum 19. Januar 2027 umgestellt werden müssen. Bis zum 19. Januar im Jahr darauf sind dann die von 2005 bis 2007 ausgestellten fällig.

Der Pflichtumtausch kann in jedem Bürgeramt beantragt und der neue Führerschein dort auch abgeholt werden. Wer sich den zweiten Bürgeramtstermin sparen will, hat die Möglichkeit, sich ihn per Direktversand der Bundesdruckerei gegen 5,10 Euro per Post zuschicken zu lassen.