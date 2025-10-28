Schallschutzprogramm des BER: Wer noch Kohle will, muss sich beeilen

Berlin - Seit mehr als 20 Jahren nimmt der Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) Anträge für das Schallschutzprogramm für Anwohner entgegen - doch in einer Woche endet die Antragsfrist.

Nach dem Ausbau des früheren Flughafens Schönefeld zum heutigen Flughafen Berlin-Brandenburg (BE) wurde das Schallschutzprogramm ins Leben gerufen. © Soeren Stache/dpa

Wer sich bis zum 4. November nicht mehr mit einem vollständigen Antrag meldet, hat seine Chance auf finanzielle Unterstützung vertan.

Das Schallschutzprogramm wurde aufgrund des Ausbaus des früheren Flughafens Schönefeld zum heutigen Flughafen Berlin-Brandenburg aufgelegt. Es ist bereits im Planfeststellungsbeschluss zum Flughafenausbau von Sommer 2004 hinterlegt.

Das Schallschutz- und Entschädigungsgebiet erstreckt sich über etwa 40 Kilometer Breite von Ludwigsfelde im Westen bis nach Gosen im Osten. Anspruch auf Schallschutz besteht für rund 26.500 Haushalte.

Wie die Flughafengesellschaft der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, wurden bis September 2025 Anträge für rund 22.800 Haushalte in Berlin und Brandenburg eingereicht.

22.161 Anträge sind bearbeitet - das heißt, die Eigentümerinnen und Eigentümer haben die erforderlichen Unterlagen zur Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen beziehungsweise zum Erhalt einer Entschädigungszahlung erhalten oder es wurde festgestellt, dass kein Schallschutz notwendig ist.