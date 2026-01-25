Schüsse in Berliner Wohnung: Mehrere Verletzte, Klinik von Polizei bewacht

Berlin - Bei einer Schießerei in einer Wohnung in Berlin-Tiergarten sind zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden.

Die Einsatzkräfte rückten zur Wichmannstraße in Berlin aus. © Sophia Weimer/dp

Zudem seien noch drei weitere Beteiligte verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Abend.

Die Hintergründe des Falls sind noch unklar. "Zum jetzigen Zeitpunkt besteht aber keinerlei Gefahr für die Bevölkerung", sagte ein Polizeisprecher. Bei den lebensgefährlich Verletzten handele es sich um eine Frau und einen Mann.

Die Schüsse fielen gegen 17 Uhr in der Wichmannstraße in einer Wohnung im 5. Stock im Stadtteil Tiergarten, ganz in der Nähe des Zoos. Einer der Verletzten habe sich noch selbst ins nahe gelegene Franziskus-Krankenhaus geschleppt, sagte der Polizeisprecher.

Die Klinik werde derzeit von außen von Polizisten bewacht. Auch alle anderen Verletzten seien in Kliniken gebracht worden.

Der Schießerei seien Streitigkeiten in der Wohnung vorausgegangen. Worum es dabei ging, werde noch geklärt. Die Kripo habe die Ermittlungen übernommen.