Berliner Clan-Boss gestorben: Trauerfeier in Kreuzberg geplant

Berlin - Die bekannte Clan-Größe Mehmet K. (†62) ist tot. Er galt als eine der prägenden Figuren kurdischer Großfamilien in der Hauptstadt.

Mit diesem Instagram-Post verabschiedete sich die Milieugröße Mehmet K. (†62). © Screenshot/instagram/mehmetkaplankiranofficial

Am Dienstagmorgen verbreitete sich die Nachricht in sozialen Netzwerken. Wenig später erschien auch auf dem Instagram-Account von Mehmet K. selbst ein Abschiedsbeitrag.

In dem Posting verabschiedete sich der Clan-Chef mit ungewöhnlichen Worten von seinen Anhängern: In Berlin habe man ihn "Kurden-Mehmet" genannt. Zugleich wurde eine Trauerfeier für Dienstag um 13 Uhr am Kottbusser Tor angekündigt, zu der alle Wegbegleiter eingeladen sind.

Wie die B.Z. berichtet, war seinem Umfeld bekannt, dass Mehmet K. seit Jahren an einer schweren Erkrankung litt.

Trotz gesundheitlicher Probleme zeigte er sich lange Zeit öffentlich, zog sich erst in den vergangenen Monaten zurück, als sich sein Zustand verschlechterte.