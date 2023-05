Schwarzfahren mal anders: Busfahrer entdeckt süßen blinden Passagier

Die Polizeibeamten hatten sichtlich Spaß mit dem kleinen Waschbären. © Twitter/Polizei Berlin (Bildmontage)

Wie ein Bandit sieht das kleine Raubtier ja in der Tat aus. Schuld daran ist die typische Fellfärbung um die Augen herum, die wie eine Maske wirkt. Aber wie ist das Tier nun überhaupt in die Fänge der Beamten geraten?

Ganz einfach, der putzige Säuger wurde beim Schwarzfahren in einem BVG-Bus erwischt. "Was ist flauschig, hat ne Maske auf und kein Geld für das 49€-Ticket?", fragte die Polizei Berlin in ihrem Beitrag bei Twitter, der für viel Erheiterung sorgte. Besonders die witzige Pose des niedlichen Kerlchens hatte es den Nutzern angetan.

Der Waschbär wurde am Dienstagabend von einem Busfahrer an Bord seines großen Gelben entdeckt.

Der Fahrer legte an der Endhaltestelle Tempelhofer Damm im Wendekreis eine Pause ein und öffnete dabei zum Durchlüften die Türen. Diesen Moment nutzte das Jungtier offenbar, um an Bord des BVG-Busses zu klettern.