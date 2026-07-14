Seit Monaten Ärger: Massive IT-Probleme lähmen Berliner Justiz

Berlin - Die IT-Probleme bei den Berliner Straf- und Zivilgerichten dauern weiter an.

Technische Probleme gibt es bei den Gerichten in Berlin immer wieder. In den vergangenen Tagen hat sich das gehäuft. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Justizkreisen. Demnach konnten sich am Dienstagmorgen zunächst nur vereinzelt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in die Systeme einwählen und E-Mails verschicken. Am Morgen sollte es eine Videokonferenz mit der Präsidentin des Kammergerichts und den Direktoren der Amts- und Landgerichte geben.

Nach Angaben einer Sprecherin der Senatsjustizverwaltung sollten die Probleme größtenteils behoben sein. Es könne aber Probleme bei der Anmeldung in die Systeme geben. Die Server werden vom landeseigenen IT-Dienstleister (ITDZ) betrieben. Dieser hatte am Dienstagmorgen noch keine neuen Informationen zum aktuellen Stand.

Die IT-Probleme sorgen seit Montagmorgen für große Einschränkungen bei der Berliner Justiz. Nach Angaben der Justizverwaltung handelt es sich um ein Lizenzproblem für eine Schnittstellensoftware, die für das Einwählen auf die Server nötig ist.

Betroffen waren am Montag alle Amtsgerichte, das Kriminalgericht in Moabit, die beiden Landgerichte und das Kammergericht. Wegen der massiven Probleme wurden alle Beschäftigten am Montagmittag nach Hause geschickt, wie ein Sprecher des Kammergerichts sagte.