23.03.2023 08:57 Snoop Dogg mit "I Wanna Thank Me Tour" live in Berlin

Am Donnerstagabend gibt der Rap-Star Snoop Dogg (51) in Berlin in der Max-Schmeling-Halle ein Konzert.

Von Mia Goldstein

Berlin - Am Donnerstagabend gibt die Rap-Legende Snoop Dogg (51) in Berlin in der Max-Schmeling-Halle ein Konzert. Die Rap-Ikone Snoop Dogg (51) wird am Donnerstagabend in Berlin auftreten. © Rick Scuteri/Invision/AP/dpa Der US-amerikanische Rapper und Schauspieler wird um 20 Uhr einen Auftritt seiner "I Wanna Thank Me Tour" in Berlin-Pankow haben. Der sich selbst als "Doggfather" bezeichnende Kalifornier ist Vorreiter des West-Coast-Raps und alles andere als bescheiden, wie auch der Titel seiner Tour durchscheinen lässt. 1993 veröffentlichte Snoop Dogg sein erstes Album "Doggystyle", das sich allein in den USA über vier Millionen Mal verkaufte. Mittlerweile wird Snoop Doggs Vermögen auf 150 Millionen US-Dollar geschätzt. Calvin Cordozar Broadus Jr., wie die Rap-Ikone mit bürgerlichem Namen heißt, gilt als einer der reichsten Rapper.

