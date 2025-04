Speed-Dating auf Tempelhofer Feld: Finden diese Hunde das perfekte Match?

Berlin - Auf dem Tempelhofer Feld in Berlin findet am Samstag ein besonders tierisches Speed-Dating statt.

Unter den vorgestellten Hunden werden auch sechs Schützlinge aus dem Berliner Tierheim vorgestellt, die es bisher - im Gegensatz zu Welpen kleiner Rassen - nicht so leicht haben, ein Zuhause zu finden.

Die Schützlinge Blue (l.) und Jeff wollen endlich ein neues Zuhause finden. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Die Date-Hunde sind an ihren roten Halstüchern, auf denen "Adopt me" steht, zu erkennen. Um Euch gegenseitig zu beschnuppern, bewegt Ihr Euch "von Station zu Station". Die Organisatoren der Bark Dates erkennt Ihr entweder an ihren T-Shirts oder Ansteck-Buttons, die Euch Fragen beantworten und Auskünfte geben.

Vielleicht wird einer der Süßen zu Eurem zukünftigen besten Freund? Wenn der Funke zwischen Euch übergesprungen ist und alle anderen Gegebenheiten passen, habt Ihr ein Match, und bei einem zweiten Treffen werden die Details der Adoption besprochen.

Interessenten können ohne Anmeldung einfach vorbeikommen. Die Tiere freuen sich darauf, jemanden zu finden, dem sie ein treuer Begleiter sein und ihre Liebe mit ihrem künftigen Halter in spe teilen dürfen.

Das Event findet am morgigen Samstag in der Zeit von 11 Uhr bis 13 Uhr auf dem Tempelhofer Feld neben dem Übungsflieger (Eingang Columbiadamm) statt. Bei den bundesweit bisher 62 durchgeführten Bark Dates fanden von insgesamt 1426 vorgestellten Hunden circa 600 ein neues Zuhause.