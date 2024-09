Stolpersteine für Mutter und Sohn: Marzahn-Hellersdorf verewigt Widerstandskämpfer im Boden

Berlin - Sie wurden in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, deportiert, vertrieben, ermordet, in den Suizid getrieben. Drei weitere Stolpersteine in Berlin sollen an ehemalige Widerstandskämpfer erinnern.

Danach leistete er erneut illegale Widerstandsarbeit gegen den nationalsozialistischen Staat und wurde am 12. Juli 1944 verhaftet. Wegen "Vorbereitung zum Hochverrat" wurde Weisbrodt am 6. November 1944 im Zuchthaus Brandenburg-Görden hingerichtet.

Der Optikermeister Arthur Kurt Paul Weisbrodt wurde am 23. September 1909 in Rummelsburg bei Berlin geboren. Als Melde- und Geldkurier ab 1933 für die "Rote Hilfe" war er in ganz Deutschland unterwegs. Dabei wurde der Kommunist erstmals verhaftet und zu sieben Jahren Zuchthaus verurteilt.

Am Montag, dem 23. September verlegt der Künstler Gunter Demnig (76) um 10.30 Uhr in der Greifswalder Str. 49 einen Stolperstein für Arthur und einen für Frida Weisbrodt, geborene Fischer.

Stolpersteine sind ein Projekt, das von dem Künstler Gunter Demnig (76) im Jahr 1992 ins Leben gerufen wurde. © Christoph Soeder/dpa, Christian Charisius/dpa (Bildmontage)

Seine Mutter Frida Weisbrodt wurde am 5. Oktober 1881 in Großenhain geboren und arbeitete in einer Zigarettenfabrik. Auch sie war in der "Roten Hilfe" aktiv und versteckte vor und nach der Verhaftung ihres Sohnes Gesuchte vor der Gestapo.

Im April 1933 wurde sie dafür kurzzeitig verhaftet. Weisbrodt überlebte den Zweiten Weltkrieg und verstarb am 11. April 1969 eines natürlichen Todes.



Der Rohrleger und Monteur Karl Vesper wurde am 17. Mai 1883 in Berlin geboren. Im Widerstand gegen den Nationalsozialismus organisierte er den Druck und die Verteilung von Flugblättern der "Roten Fahne" und anderer Schriften. Außerdem nahm er politische Verfolgte bei sich auf. Vesper wurde am 8. November 1933 verhaftet und im Berliner Konzentrationslager Columbia am 27. November 1933 ermordet.

Im Bezirk Marzahn-Hellersdorf existieren bereits 37 Stolpersteine. Die Steine werden vom Ortsverband Mahlsdorf/Kaulsdorf der Linken, der Ortsgruppe der "Volkssolidarität" und dem DGB-Kreisverband Ost sowie vom Bezirksmuseum gespendet.