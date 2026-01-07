Strom wieder da: Warum Schulen trotzdem geschlossen bleiben

Berlin - Trotz wiederhergestellter Stromversorgung bleiben die vom Ausfall betroffenen Schulen im Südwesten Berlins bis zum Ende der Woche geschlossen.

Zahlreiche Schulen im Blackout-Gebiet bleiben auch nach wiederhergestellter Stromversorgung bis zum kommenden Montag geschlossen. © Britta Pedersen/dpa

"Ab Montag, den 12. Januar, ist vorgesehen, den Unterricht an den betroffenen Schulen wieder regulär aufzunehmen", teilte die Bildungsverwaltung mit.

Bevor wieder normal unterrichtet werden könne, seien umfangreiche technische Prüfungen erforderlich, unter anderem der Brandmeldeanlagen.

"Diese Prüfungen sind zwingend notwendig, um die Sicherheit von Schülerinnen und Schülern sowie des schulischen Personals uneingeschränkt sicherzustellen", hieß es.

Außerdem dauere es eine Weile, bis die Schulgebäude wieder vollständig beheizt und betriebsbereit seien.

Ein regulärer Unterrichtsbetrieb sei unter diesen Bedingungen nicht verantwortbar. Die Notbetreuung bleibe in gleicher Form bestehen wie in den vergangenen drei Tagen.