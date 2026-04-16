Technische Störung an Zug: Einschränkungen auf mehreren S-Bahn-Linien

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Nach einer technischen Störung an einem Zug müssen Fahrgäste auf der Berliner S-Bahn-Linie 47 mit Einschränkungen rechnen.

Von Jana Kieseyer

Berlin - Nach einer technischen Störung an einem Zug müssen Fahrgäste auf der Berliner S-Bahn-Linie 47 mit Einschränkungen rechnen.

Am Donnerstagvormittag kommt es zu Störungen im Berliner S-Bahnverkehr. (Archivfoto)
Am Donnerstagvormittag kommt es zu Störungen im Berliner S-Bahnverkehr. (Archivfoto)  © Fabian Sommer/dpa

Nach Angaben der S-Bahn Berlin entfallen derzeit die Haltestellen Südkreuz und Tempelhof. Außerdem komme es zu Verspätungen und Ausfällen.

Davon ist den Angaben nach auch die S46 betroffen sowie die Ringbahnen (S41 und 42).

Die technische Störung sei inzwischen behoben, aber der Verkehr fließe noch nicht wieder regulär, teilte die S-Bahn Berlin weiter mit.

Titelfoto: Fabian Sommer/dpa

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