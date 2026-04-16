Technische Störung an Zug: Einschränkungen auf mehreren S-Bahn-Linien
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Von Jana Kieseyer
Berlin - Nach einer technischen Störung an einem Zug müssen Fahrgäste auf der Berliner S-Bahn-Linie 47 mit Einschränkungen rechnen.
Nach Angaben der S-Bahn Berlin entfallen derzeit die Haltestellen Südkreuz und Tempelhof. Außerdem komme es zu Verspätungen und Ausfällen.
Davon ist den Angaben nach auch die S46 betroffen sowie die Ringbahnen (S41 und 42).
Die technische Störung sei inzwischen behoben, aber der Verkehr fließe noch nicht wieder regulär, teilte die S-Bahn Berlin weiter mit.
Titelfoto: Fabian Sommer/dpa