Schüler findet mehr als 2000 Jahre alte Münze

Berlin - Ein 13 Jahre alter Schüler hat eine seltene griechische Münze aus dem 3. Jahrhundert vor Christus auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche in Berlin-Spandau entdeckt.

Das Fundstück wird nun im Petri Berlin ausgestellt. © Jens Kalaene/dpa

Es handele sich um den ersten archäologischen Fund der griechischen Antike im Stadtgebiet, teilte das Landesdenkmalamt mit.

Das rund sieben Gramm schwere und zwölf Millimeter große Bronzestück datiere in die Zeit zwischen etwa 281 und 261 vor Christus und sei eine hellenistische Prägung aus der Münzstätte Ilion, auch Troja genannt, im heutigen Gebiet der Nordwesttürkei.

Auf der Vorderseite ist der Kopf der Göttin Athena mit korinthischem Helm zu sehen, die Rückseite zeigt Athena mit Kopfschmuck, einem Speer und einer Spindel.

Zunächst sei unklar gewesen, ob es sich um einen Fund aus einem archäologischen Kontext oder um ein neuzeitlich verlorenes Sammlerstück handele. Eine Überprüfung des Fundortes durch Fachleute habe jedoch eindeutige Hinweise auf eine langfristige Nutzung der Fläche als Bestattungsplatz ergeben.

Keramikfragmente, Leichenbrand sowie ein Bronzedoppelknopf weisen den Angaben nach auf ein bronze- beziehungsweise früheisenzeitliches Gräberfeld hin. Weitere Funde aus der römischen Kaiserzeit und ein slawischer Messerscheidenbeschlag belegten eine Nutzung des Areals auch in späteren Epochen.