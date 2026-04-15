Plattfuß in Berlin: Als sich die Polizei den Tonnen-Koloss genauer ansieht, wird es brenzlig

Berlin - Ein Schwertransport mit einer Straßenbahn hat in der Nacht zum Dienstag zu einem aufwendigen Polizeieinsatz in Berlin geführt.

Der Konvoi fuhr langsam durch die Stadt. © Polizei Berlin

Die Bahn wurde in zwei Teilen auseinander montiert und auf Tiefladern durch die Stadt gefahren und von Kräften der Begleit- und Verkehrshundertschaft der Polizei während der ungewöhnlichen Fahrt gesichert, wie die Behörde auf Facebook schrieb.

Die geladenen Straßenbahnteile waren jeweils rund 4,25 Meter hoch, drei Meter breit und wogen etwa 81 Tonnen, verteilt auf zwei Schwerlasttransporter. Sie sollten vom Betriebshof Nalepastraße in Schöneweide nach Marzahn an die Landsberger Allee gebracht werden.

Weit kam der überdimensionale Transport zunächst aber nicht. Nach Angaben der Polizei fiel den Beamten bereits zu Beginn ein platter Reifen an einem der Schwerlastfahrzeuge auf.

Bei der Kontrolle stellten sie zudem erhebliche Schäden an einem weiteren Reifen fest, darunter Risse in der Seitenwand und der inneren Struktur. Beide Reifen mussten ausgetauscht werden. Der Transport verzögerte sich dadurch um rund 50 Minuten.