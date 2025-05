Von Berlin nach Berlin? Dieser Flug macht es an Himmelfahrt möglich

Die Passagiere erhalten während des Fluges interessante Informationen aus dem Cockpit. © Niki Aviation & Holidays

Niki Aviation & Holidays versprechen am 29. Mai einen unvergesslichen Rundflug über Berlin, Potsdam und die Umgebung.

Wie der Veranstalter gegenüber TAG24 mitteilte, steigen die Passagiere hierbei nicht in einen Hubschrauber oder ein Kleinflugzeug, sondern in einen richtigen Airbus A320. So, als würde es in den Urlaub gehen.

Der einzige Haken: Nach 45 Minuten landet man wieder zu Hause - am Flughafen BER.

Die Idee hinter dem kurzen Flugabenteuer: Die Passagiere erhalten Antworten auf all die Fragen, die sich zahlreiche Vielflieger schon oft gestellt haben: Ist das da unten die Havel oder doch die Spree? Wo genau befindet sich Potsdam?