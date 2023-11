Weichselstraße 52 in Berlin-Neukölln: Kauf durch Bezirk ist rechtskräftig

"Bezahlbare Mieten" steht auf einem Brett in der Weichselstraße 52 in Berlin-Neukölln. © Denis Zielke/TAG24

Wie aus einer Pressemitteilung des Bezirksamts vom Mittwoch hervorgeht, hätten weder Verkäufer noch Käufer rechtlichen Widerspruch eingelegt.

Demnach ist der Kauf des Hauses in der Weichselstraße 52 rechtskräftig. Der Übernahme des Gebäudes mit 21 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten durch die städtische Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land stehe nichts mehr im Weg, teilte der Bezirk weiter mit. Auch in der Vergangenheit waren Käufer, die das Amt finden konnte, in der Regel kommunale Wohnungsgesellschaften. Ansonsten waren Genossenschaften möglich, die ebenfalls als gemeinnützig gelten.

"Ich freue mich sehr, dass das Vorkaufsrecht für die Weichselstraße 52 nun in trockenen Tüchern ist und nicht rechtlich angegriffen wird", sagte Jochen Biedermann (44, Grüne) zur Ausübung des Vorkaufsrechts, das der Realität auf dem angespannten Berliner Wohnungsmarkt Rechnung trage.

Nach Ansicht des Neuköllner Bezirksstadtrats für Stadtentwicklung zeigt dies, dass der Bezirk die Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts überzeugend umgesetzt habe.

Gleichzeitig verdeutliche das Verfahren, wie notwendig eine Reform des Vorkaufsrechts auf Bundesebene ist, betonte der Grünen-Politiker weiter.