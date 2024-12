Weihnachtsbaden in Berlin: Bibbern bei 4,1 Grad Wassertemperatur

Rund 50 Menschen sprangen in den kalten See. © Paul Zinken/dpa

Es seien rund 50 Menschen dabei gewesen - einige als Wichtel und Elfen verkleidet, viele mit Weihnachtsmannmütze auf dem Kopf oder Lametta um den Schultern, sagte Peggy Müller vom Verein Berliner Seehunde.

Sie sprach von 4,1 Grad Wassertemperatur und einem Grad Lufttemperatur. "Es war schon kalt", so Müller. "Das zwirbelt dann schön in den Füßen."

Vor dem Abtauchen in den See sangen die Vereinsmitglieder Weihnachtslieder, zum Aufwärmen gab es im Anschluss Glühwein an Land. Das Spektakel organisiert der Sportverein jedes Jahr.

An Neujahr geht es weiter und dann am 11. Januar mit einem Faschingsbaden mit Kostümen vor Publikum.