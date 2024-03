21.03.2024 13:43 Wieder Bauernproteste in Berlin: Hier kommt es am Freitag zu Sperrungen

Die Bauern sind zurück in der Hauptstadt. Proteste von Landwirten und Spediteuren führen am Freitag zu Sperrungen und Umleitungen in Berlin.

Von Christoph Carsten

Berlin - Die Bauern sind zurück in der Hauptstadt. Wegen der angekündigten Proteste von Landwirten und Spediteuren gegen die Politik der Bundesregierung gibt es für Autofahrer in Berlin einige Sperrungen und Umleitungen. Anfang März protestierten die Landwirte schon einmal mit ihren Traktoren auf der Straße des 17. Juni. (Archivbild) © Christophe Gateau/dpa Für Freitag, 22. März, haben Bauernverbände eine Sternfahrt zum Platz des 18. März und zur Straße des 17. Juni angemeldet. Zwischen 12 Uhr und 17 Uhr soll es in diesem Bereich eine Kundgebung geben. Laut einer Mitteilung der Polizei kann es schon ab Donnerstag vor allem rund um die Straße des 17. Juni, das Regierungsviertel und den Bundesrat zu "erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen" kommen. Am Freitag erreichen mehrere Fahrzeugkorsos mit voraussichtlich mehr als 1000 Traktoren, Lkw und Autos an verschiedenen Punkten die Berliner Landesgrenze und fahren zur Straße des 17. Juni. Berlin Lokal Pandas kurz vor Paarung: Bald Babys im Berliner Zoo? Laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) ist der Übergabezeitpunkt von Brandenburg nach Berlin jeweils gegen 7.30 Uhr. Die folgenden Routen werden von den Demonstranten befahren: Frohnau: Von der Landesgrenze über die B96 Berliner Straße, Roedernallee, Lindauer Allee, Residenzstraße, Markstraße, Schulstraße, Luxemburger Straße, Föhrer Straße, An der Putlitzbrücke, Stromstraße, Lessingstraße, Altonaer Straße und Großer Stern zur Straße des 17. Juni Lichtenrade: Von der Landesgrenze über die B96 Kirchhainer Damm bis zum Tempelhofer Damm und weiter über Mehringdamm, Hallesches Ufer, Reichpietschufer, Klingelhöferstraße, Hofjägerallee und Großer Stern zur Straße des 17. Juni Mahlsdorf: Von der Landesgrenze über die B1/5 bis zur Alexanderstraße und weiter über Karl-Liebknecht-Straße, Unter den Linden, Wilhelmstraße, Dorotheenstraße, Scheidemannstraße, John-Foster-Dulles-Allee, Spreeweg und Großer Stern zur Straße des 17. Juni Staaken: Von der Landesgrenze über die B5 Heerstraße bis zum Theodor-Heuss-Platz, Kaiserdamm, Ernst-Reuter-Platz, Straße des 17. Juni und Großer Stern zur Straße des 17. Juni Die VIZ rechnet zwischen Donnerstag, 21. März, ab 10 Uhr, und Freitag, 22. März, 20 Uhr, mit großen Verkehrsstörungen. Auch auf der Leipziger Straße kommt es zwischen Wilhelmstraße und Leipziger Platz ab Donnerstag, 16 Uhr bis Freitag zu Sperrungen.

Titelfoto: Christophe Gateau/dpa