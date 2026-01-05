Wintereinbruch in Berlin und Brandenburg: So ist die Lage am Flughafen BER

Schönefeld - Fluggäste am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) können trotz winterlicher Wetterlage größtenteils entspannt ihre Reisen antreten.

Trotz winterlicher Temperaturen läuft am Flughafen BER größtenteils alles nach Plan. (Archivbild) © Michael Ukas/dpa

Der Flughafen laufe in seinem normalen Winterbetrieb, teilte ein Sprecher des Flughafens mit. Derzeit sei mit nur wenigen Einschränkungen wie etwa Verzögerungen zu rechnen.

"Diese sind am Morgen in den meisten Fällen jedoch gering", hieß es weiter.

Doch auch einige Streichungen von Flügen kündigte der BER an: Trotz verhältnismäßig ruhiger Wetterlage in Berlin bleiben mehrere Flugzeuge von und nach Amsterdam demnach am Boden. Grund seien besonders starke Schneefälle in den Niederlanden.

Seit der Nacht seien am BER den Angaben nach etwa 35 Menschen im Einsatz, um Verkehrsflächen wie Start- und Landebahnen zu räumen und zu enteisen. Teils würden zudem Flugzeuge auf Entscheidung der Pilotinnen und Piloten hin vor dem Start enteist.