"Yeah26": Erste Sperrungen für Silvesterparty am Brandenburger Tor
Von Fabian Nitschmann und Thorsten Meiritz
Berlin - Wegen der geplanten Silvesterparty am Brandenburger Tor wird in die Straße des 17. Juni am Montag ab 6 Uhr teilweise gesperrt.
Wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte, ist der Abschnitt zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor betroffen, ebenso die Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Dorotheenstraße.
Laut Verkehrsinformationszentrale sollen die Bereiche bis Freitagabend, 18 Uhr, wieder für den Verkehr freigegeben werden.
Am Brandenburger Tor ist eine Party mit DJs und Feuerwerk geplant. Die traditionelle im ZDF übertragene Silvesterfeier wurde in diesem Jahr von Berlin nach Hamburg verlegt.
Parallel dazu soll es nach derzeitigen Planungen am 31. Dezember ab 14 Uhr zu zahlreichen weiteren Straßensperrungen in Tiergarten kommen.
Grund ist eine Großkundgebung, die sich auf den Bereich rund um die Siegessäule konzentriert. Hierzu werden mehrere zehntausend Teilnehmer erwartet. Die Sperrungen sollen voraussichtlich bis 6 Uhr am Neujahrsmorgen andauern.
Titelfoto: Jörg Carstensen/dpa