Zweimal Sport und ein Konzert: Hier brauchen Autofahrer am Wochenende Geduld

Berlin - Am Wochenende ist erneut viel los in Berlin . Autofahrer müssen sich daher auf Verkehrseinschränkungen einstellen. Hier geht es langsamer voran.

Rund um die Uber Arena in Berlin-Friedrichshain ist am Wochenende mit viel Verkehr zu rechnen. © Soeren Stache/dpa

Zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen führen unter anderem zwei Sportveranstaltungen, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte.

Den Auftakt macht am Samstag das letzte Heimspiel der Eisbären Berlin in 2024 in der Uber Arena in Friedrichshain. Der amtierende Deutsche Meister empfängt ab 16.30 Uhr die Schwenninger Wild Wings.

Von dem Eishockeyspiel ist laut VIZ der Verkehr im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee betroffen.

Am Sonntag treffen ab 15 Uhr die Berlin Recycling Volleys in der VBL-Bundesliga auf die WWK Volleys Herrsching. Im Zuge des Volleyball-Spiels kommt es rund um die Max-Schmeling-Halle in Prenzlauer Berg (Bereich Schönhauser Allee, Gleimstraße und Eberswalder Straße) zu Einschränkungen.

Ebenfalls am Sonntag findet ab 20 Uhr das Konzert von Schlager-Ikone Matthias Reim (69, "Verdammt, ich lieb' Dich") statt. Schauplatz ist erneut die Uber Arena in Friedrichshain.