Luxus in Schwarz und Grün: Das ist Deutschlands teuerste Mietwohnung!

Von Christoph Carsten

Berlin - Die teuersten Mietwohnungen Deutschlands befinden sich nicht etwa in München oder Stuttgart, sondern in der Hauptstadt. In einer Auswertung von ImmoScout24 ist Berlin gleich siebenmal in den Top Ten vertreten.

Wer in dieser Wohnung in Berlin-Mitte leben möchte, muss 19.500 Euro Kaltmiete abdrücken - im Monat. © ImmoScout24 Die teuerste Mietwohnung Deutschlands liegt in unmittelbarer Nähe zum Gendarmenmarkt an der Jägerstraße 41 in Berlin-Mitte. Wer in dem Acht-Zimmer-Penthouse auf 720 Quadratmetern wohnen will, muss tief in die Tasche greifen: 19.500 Euro Kaltmiete kostet die Luxus-Bude im Monat (27,08 Euro pro Quadratmeter), warm sind es sogar 22.380 Euro! Das von dem deutschen Künstler und Architekten J. Mayer H. designte Penthouse sei "in seinem gesamten Erscheinungsbild einmalig und eindrucksvoll", wirbt die Makler-Firma "Engel & Völkers" in dem Inserat. Das Apartment bestehe aus einem Vollgeschoss und zwei weiteren Penthäusern. Neben Dachterrassen mit Blick auf den Französischen Dom und den Fernsehturm wartet die Wohnung mit Sauna, Fußbodenheizung und Luxus-Küche auf. Das ausgefeilte Farbkonzept ist laut den Maklern der besondere Clou der Wohnung: "Der zentrale Wohnraum wird so auf subtile Weise zum visuellen Labor und Raum der Fantasie." Das zweitteuerste Objekt befindet sich gleich um die Ecke, nämlich ebenfalls an der Jägerstraße. Hier müssen Interessenten für die 706 Quadratmeter mit gediegenem Fischgrät-Parkett 17.000 Euro Kaltmiete hinblättern (19.850 Euro warm).

Wer würde da nicht gerne ein heißes Bad genießen? Scheitern wird es bei den meisten wahrscheinlich am lieben Geld. © ImmoScout24

Die teuersten Mietwohnungen in Deutschland: München diesmal nicht dabei