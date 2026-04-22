Malert doch selbst: Polizei-Gewerkschaft verurteilt "gravierende Missstände" in Brennpunktwache

Berlin - Der Polizeiabschnitt 53 in der Friedrichstraße zählt in Berlin zu den Hotspots für Kriminalität - doch auch die Zustände in der maroden Wache sind offenbar kriminell.

Auf der Wache im Abschnitt 53 in der Berliner Friedrichstraße herrschen katastrophale Zustände. © Paul Zinken/dpa

Der Abschnitt ist unter anderem für die Brennpunkte Kottbusser Tor und Görlitzer Park zuständig, die auch über die Hauptstadtgrenzen hinaus nicht gerade für ihren guten Ruf bekannt sind.

"Wir haben durch den Personalrat der Direktion 5 von diesen unerträglichen Zuständen, [dem] Wegignorieren arbeitsrechtlicher Vorschriften und eklatante[n] Gesundheitsgefahren erfahren", erklärte Thorsten Schleheider am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Der Vizechef der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Berlin sprach von "gravierenden Missständen", die vom Personalrat der Brennpunktdirektion gemeldet worden seien, und nannte einige davon auch konkret.

So sollen die Beamten vor Ort beispielsweise seit geschlagenen neun Monaten auf eine sicherheitsrelevante Scheibe warten, wodurch Wachräume nicht nutzbar seien, was den Platzmangel vor Ort zusätzlich verstärke - in der Wache wurde erst vor kurzer Zeit das Personal aufgestockt.

Stichwort Sicherheit: Überall in den Räumen sind demnach Stromkabel nur mit Klebeband notdürftig fixiert und ein wichtiger Fluchtweg sei einfach zugemauert worden. Auch einen behindertengerechten Zugang "habe man vergessen", hieß es.