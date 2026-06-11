In Weddinger Geschäft: Toter Mann mit Stichwunden entdeckt

Berlin - In einem Geschäft in Berlin-Wedding ist in der Nacht zu Donnerstag ein toter Mann entdeckt worden.

Die erste Mordkommission führt nun die weiteren Ermittlungen. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Gegen 1.15 Uhr sei der 61 Jahre alte Mann leblos in seiner Bäckerei in der Gerichtstraße aufgefunden worden, wie die Polizei mitteilte.

Das Opfer wies demnach diverse Stichverletzungen auf, sodass die Ermittler derzeit von einem möglichen Tötungsdelikt ausgehen.

Die bisherigen Erkenntnisse deuteten auf ein Fremdverschulden hin, hieß es.