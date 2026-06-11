In Weddinger Geschäft: Toter Mann mit Stichwunden entdeckt
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Berlin - In einem Geschäft in Berlin-Wedding ist in der Nacht zu Donnerstag ein toter Mann entdeckt worden.
Gegen 1.15 Uhr sei der 61 Jahre alte Mann leblos in seiner Bäckerei in der Gerichtstraße aufgefunden worden, wie die Polizei mitteilte.
Das Opfer wies demnach diverse Stichverletzungen auf, sodass die Ermittler derzeit von einem möglichen Tötungsdelikt ausgehen.
Die bisherigen Erkenntnisse deuteten auf ein Fremdverschulden hin, hieß es.
Die erste Mordkommission habe die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. Die Fahndung nach dem bislang unbekannten Täter dauert an.
Erstmeldung von 7.30 Uhr, aktualisiert um 15.53 Uhr.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa