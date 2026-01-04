Massiver Stromausfall friert Berliner Südwesten ein: Was jetzt wichtig ist und wo es Hilfe gibt

Berlin - Licht weg, Heizung kalt, Internet tot: Der Stromausfall im Südwesten Berlins trifft die Menschen mitten im Winter eiskalt. Über 45.000 Haushalte hat es erwischt, dazu 2200 Betriebe. Einige Tipps und Warnungen für Betroffene des Ausnahmezustands.

Zehntausende Menschen sind im Berliner Südwesten ohne Strom und Wärme. © Michael Kappeler/dpa

Nach Einschätzung von Stromnetz Berlin vom Samstag sind weite Teile von Steglitz-Zehlendorf von dem Stromausfall betroffen. Die Reparatur ziehe sich noch bis mindestens Donnerstag hin. Für die 10.000 Haushalte in Lichterfelde bestand laut Energiesenatorin Franziska Giffey (47, SPD) die Hoffnung, noch am späten Samstagabend wieder Strom zu haben,

Der Alltag wird zum Ausnahmezustand. Wohnungen kühlen aus und es herrschen schnell Bibber-Temperaturen. Fällt der Strom aus, bleibt es ohne Kachelofen eisig. Besonders gefährdet: Senioren, Babys, Erkrankte.

Aufzüge stehen still, was ebenfalls für Alte und Kranke ein echtes Problem wird. Handys gehen bald der Saft aus. Internet und Festnetz? Sind ohne Strom tot. Kochen wird fast unmöglich. Herd und Mikrowelle bleiben aus. Wasserleitungen können bei Frost Schaden nehmen. Worauf also achten?

Mit Kerzen vorsichtig umgehen und niemals unbeaufsichtigt lassen, da sie eine Brandgefahr darstellen. Lieber Taschenlampen verwenden. Sogenannte Handbrenner brauchen keine Batterien. Die Berliner Feuerwehr warnt ausdrücklich vor gasbetriebenen Heizquellen.

Wichtig ist: warm bleiben. Mehrere Schichten Kleidung anziehen. Neben der Zwiebeltechnik zusätzlich in dicke Decken und Schlafsäcken einmummeln. Falls möglich: vorübergehend bei Freunden oder Familie in benachbarten Kiezen oder im Umland unterkommen. Mit dem Handy-Akku unbedingt sparsam umgehen: nur wichtige Anrufe tätigen, Flugmodus einschalten, Powerbanks nutzen und sich im Supermarkt oder in Online-Shops einen Vorrat zulegen.

Außerdem das alte Campingradio mit Batterien hervorkramen, um wichtige Informationen aus den Nachrichten zu bekommen.