Mini-Hippo im Zoo Berlin: Zwergflusspferd-Baby planscht erstmals im Freien

Berlin - Der kleine Star im Zoo Berlin genoss sein erstes Bad unter freiem Himmel – und sorgt damit schon wenige Tage nach seiner Geburt für entzückte Reaktionen.

Das kleine Zwergflusspferd-Weibchen durfte sein erstes Bad im Freien nehmen. © zoo berlin

Das am 9. Mai 2026 geborene Jungtier durfte erstmals hinter den Kulissen der Hippo Bay ins Outdoor-Wasser. Mit wackelnden Öhrchen und sichtbarer Neugier erkundete das Mini-Hippo seine neue Umgebung – und zeigte dabei schon ordentlich Entdeckerdrang.

Der kleine Wonneproppen entwickelt sich bisher rasant. In nur zehn Tagen hat er sein Geburtsgewicht von 5,9 Kilogramm fast verdoppelt und bringt inzwischen rund 10 Kilogramm auf die Waage. Ein echter Kraftprotz im Mini-Format.

Auch Mutter Debbie kümmert sich weiterhin liebevoll um ihren Nachwuchs. Beide bleiben vorerst noch im geschützten Backstage-Bereich, wo das kleine Hippo behutsam an seine neue Welt gewöhnt wird.

Für die Tierpfleger sind die ersten Badeeinheiten mehr als nur niedlich: Sie sind wichtig für die Entwicklung und Hautpflege der Tiere. Beim Kontakt mit Wasser zeigt sich zudem ein besonderer Schutzmechanismus der Zwergflusspferde – ihr Hautsekret schäumt weißlich auf und schützt die empfindliche Haut.